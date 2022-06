F. Romano pubblica: Ufficiale, confermato. Il Benfica ha firmato David Neres a titolo definitivo dallo Sh… (Di giovedì 23 giugno 2022) Ufficiale, confermato. Il Benfica ha firmato David Neres a titolo definitivo dallo Shakhtar Donetsk. Quota finale di 15 milioni di euro. #trasferimenti Il contratto di David Neres sarà valido fino a giugno 2027. pic.twitter.com/hW42h2mjVx — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 20 giugno 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 giugno 2022). IlhaShakhtar Donetsk. Quota finale di 15 milioni di euro. #trasferimenti Il contratto disarà valido fino a giugno 2027. pic.twitter.com/hW42h2mjVx — Fabrizio(@Fabrizio) 20 giugno 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Pubblicità

antoniospadaro : Anche L’Osservatore Romano pubblica integralmente la conversazione di #PapaFrancesco con i direttori delle riviste… - zazoomblog : F. Romano pubblica: Il Nottingham Forest sta chiudendo l’accordo con Taiwo Awoniyi come riportato da @JPercyTeleg…… - zazoomblog : F. Romano pubblica: L’AS Roma sta lavorando per completare il terzo acquisto di Mehmet Zeki Çelik con il Lille su u… - PolicyMaker_mag : Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Dl Semplificazioni fiscali che, tra le varie misure, ha previsto… - labenny_33 : RT @laremi_guido: @labenny_33 Se il segretario di Potere al popolo fosse perennemente in TV come #Calenda sono convinto che prenderebbe più… -