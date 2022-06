(Di giovedì 23 giugno 2022) Denis Villeneuve sta già lavorando alla seconda parte di, in realtà ci stava già pensando da quando è uscito il primo capitolo e mesi fa ha rivelato che ilsi sarebbe concentrato maggiormente sulo di Zendaya e avrebbe avuto più azione. La prima parte diha ricevuto diverse nomination agli Oscar 2022, è stata un successo al botteghino e ha spezzato la presunta maledizione degli adattamenti precedenti (si diceva che il romanzo fosse impossibile da adattare e che chiunque ci avesse provato fosse destinato al fallimento), quindi le aspettative per ilsono alte e i dettagli che sono stati rivelati lo fanno sembrare migliore del primo. Non se ne sa molto, ma i libri ci danno un'idea della direzione che prenderà Villeneuve, inoltre sono previsti alcuni ...

Pubblicità

Fantascienzacom : Ecco chi ci sarà nella seconda parte di Dune: Christopher Walken, Florence Pugh, Austin Butler e Léa Seydoux arrive… - 45acpjoe : RT @prokofiev95: @45acpjoe @antonellachiod2 @giovannicoviel1 @Elena16904108 @SSpilabotte @DrTocca @AquilottoEddy @NamasteDavide @Pino008958… - prokofiev95 : @45acpjoe @antonellachiod2 @giovannicoviel1 @Elena16904108 @SSpilabotte @DrTocca @AquilottoEddy @NamasteDavide… - viaggiareonthe1 : Citroën Ami - Capote di tela, niente portiere: in Francia è anche dune buggy in piccolissima serie -

GQ Italia

Tra ipersonaggi che popoleranno: Part Two ci sarà Christopher Walken , che interpreterà l'imperatore Shaddam IV, Austin Butler sarà Feyd - Rautha, uno dei villani del romanzo. Una new ...... tra l'altro, l'allungamento del tracciato per consentire test di guida autonoma,spazi per ... per mitigare l'impatto acustico, ed è prevista la realizzazione diin terreno e barriere ... Dune 2, i nuovi personaggi del sequel (e chi li interpreta) Christopher Walken, Florence Pugh, Austin Butler e Léa Seydoux arriveranno nella vita di Paul Atreides con il loro carico di misteri e rivelazioni nei pericoli di Arrakis. - Leggi tutto l'articolo su ...Léa Seydoux starebbe per firmare il contratto che la porterà a entrare nel cast di Dune: Parte 2 nei panni di Lady Margot.