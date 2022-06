Domanda invalidità civile: modifica della procedura online 2022 (Di giovedì 23 giugno 2022) E’ stato modificato il servizio di Domanda online per l’invalidità civile, che consente, a partire dal 20 giugno 2022, ai cittadini che presentano prime istanze o aggravamenti di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità, di cui in premessa, di poter allegare la documentazione sanitaria necessaria immediatamente dopo avere acquisito la Domanda facendo click sul pulsante “Allega documentazione sanitaria”. A comunicarlo l’Inps con un messaggio del 21 giugno, in linea con l’obiettivo di semplificare le procedure di accertamento di handicap e stati invalidanti inserito nel progetto PNRR INPS. > invalidità negata dall’Inps: quando e come fare ricorso < invalidità civile: ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 23 giugno 2022) E’ statoto il servizio diper l’, che consente, a partire dal 20 giugno, ai cittadini che presentano prime istanze o aggravamenti di, cecità, sordità, handicap e disabilità, di cui in premessa, di poter allegare la documentazione sanitaria necessaria immediatamente dopo avere acquisito lafacendo click sul pulsante “Allega documentazione sanitaria”. A comunicarlo l’Inps con un messaggio del 21 giugno, in linea con l’obiettivo di semplificare le procedure di accertamento di handicap e stati invalidanti inserito nel progetto PNRR INPS. >negata dall’Inps: quando e come fare ricorso <: ...

