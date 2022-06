Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Damiani sull’#Inter: “#Scudetto mancato? Facile dare colpa a #Radu, avrebbero perso lo stesso” - MilanWorldForum : Oscar Damiani sul Milan, sull'Inter e sullo scudetto Le dichiarazioni -) - MilanWorldForum : Oscar Damiani sul Milan, sull'Inter e sullo scudetto Le dichiarazioni -) -

A parlare sarà solo il suo agente Oscar: "Non gioca mai, ... In futuro tornerà all'da titolare". APPROFONDIMENTI Chi è ... mostrando una maglia speciale dopo la vittoria'Inghilterra ......Twitter che sembrava diventato come le lucine che ci sono'... Oscar, agente del portiere rumeno Radu, poco tempo fa: '... Milan 74 Napoli 6964 Roma 62 Lazio 58 Juventus 56 Fiorentina ...