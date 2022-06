Covid | Veneto | crescono positivi 6 154 casi in 24 ore

(Di giovedì 23 giugno 2022) Continua a crescere la curva dei contagi da- 19 in, dove nelle ultime 24 ore si registrano 6.154 nuovi, per un totale di 1.814.358. infezioni da inizio della pandemia. Il bollettino ...

Continua a crescere la curva dei contagi da- 19 in, dove nelle ultime 24 ore si registrano 6.154 nuovi casi, per un totale di 1.814.358. infezioni da inizio della pandemia. Il bollettino regionale segnala anche 8 decessi, con un ...VENEZIA - Crescono i casi di positività al. Nel, come si legge nel report regionale di Azienda Zero, alle 8 di oggi 23 giugno 2022, i nuovi positivi sono 6.154 rispetto al rapporto di 24 ore prima, quando il dato era già ...(ANSA) - VENEZIA, 23 GIU - Continua a crescere la curva dei contagi da Covid-19 in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si registrano 6.154 nuovi casi, per un totale di 1.814.358. infezioni da inizio ...Il bollettino dell’emergenza Coronavirus del Veneto aggiornato a giovedì 23 giugno 2022. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, una delle zone ...