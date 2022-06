Bologna, anche i rossoblù si inseriscono nella corsa a Lucca (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Bologna si inserisce nella corsa per l’attaccante Lorenzo Lucca: il centravanti del Pisa ha molte richieste dalla A Lorenzo Lucca è l’oggetto del desiderio del mercato estivo di diverse squadre di Serie A. nella corsa per l’attaccante classe 2000 sembra essersi inserito anche il Bologna. I felsinei sono interessanti all’attaccante del Pisa e potrebbero muoversi nei prossimi giorni per i primi contatti. Concorrenza di Salernitana e Cremonese come riferito da Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilsi inserisceper l’attaccante Lorenzo: il centravanti del Pisa ha molte richieste dalla A Lorenzoè l’oggetto del desiderio del mercato estivo di diverse squadre di Serie A.per l’attaccante classe 2000 sembra essersi inseritoil. I felsinei sono interessanti all’attaccante del Pisa e potrebbero muoversi nei prossimi giorni per i primi contatti. Concorrenza di Salernitana e Cremonese come riferito da Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

