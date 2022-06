Violenza negli stadi, la lega francese non sa più che fare e si affida al criminologo (Di mercoledì 22 giugno 2022) In Francia il calcio è diventato un caso di studio per criminologi. All’inizio del mese, al termine della stagione definita da incidenti senza precedenti per continuità e Violenza negli stadi francesi, Vincent Labrune, il presidente della Professional Football League (LFP) ha annunciato in assemblea generale di aver affidato ad Alain Bauer una missione: scrivere un reportage dedicato alle violenze ultras. “Per migliorare le condizioni di sicurezza negli stadi e risolvere il problema dei tifosi”, ha detto. Presentato come “esperto indipendente” da Vincent Labrune, Alain Bauer è un noto criminologo, uno dei più conosciuti in Francia, regolarmente invitato in tv. Ovviamente la cosa ha scatenato un po’ di polemiche in Francia. Ronan Evain, direttore generale ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 giugno 2022) In Francia il calcio è diventato un caso di studio per criminologi. All’inizio del mese, al termine della stagione definita da incidenti senza precedenti per continuità efrancesi, Vincent Labrune, il presidente della Professional Football League (LFP) ha annunciato in assemblea generale di averto ad Alain Bauer una missione: scrivere un reportage dedicato alle violenze ultras. “Per migliorare le condizioni di sicurezzae risolvere il problema dei tifosi”, ha detto. Presentato come “esperto indipendente” da Vincent Labrune, Alain Bauer è un noto, uno dei più conosciuti in Francia, regolarmente invitato in tv. Ovviamente la cosa ha scatenato un po’ di polemiche in Francia. Ronan Evain, direttore generale ...

