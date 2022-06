Ue: alla Camera passa con 410 voti la risoluzione di maggioranza. L’intervento di Draghi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Niente scossoni: via libera, a Montecitorio, alla risoluzione di maggioranza sulle comuicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Nessun veto nella fornitura di armi all'Ucraina da parte dell'Italia. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 410 voti a favore, 29 contrari e 34 astenuti (Fdi) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 giugno 2022) Niente scossoni: via libera, a Montecitorio,disulle comuicazioni del presidente del Consiglio Marioin vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno. Nessun veto nella fornitura di armi all'Ucraina da parte dell'Italia. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 410a favore, 29 contrari e 34 astenuti (Fdi) L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

VittorioSgarbi : I parlamentari fedeli a Di Maio fondano alla Camera e al Senato il gruppo “Insieme per il futuro”. Stipendio. @stampasgarbi @Adnkronos - AlexBazzaro : Un bel viaggio in treno di 4 ore con la mascherina. Fossi venuto in aereo, seduto ben più vicino ad altre persone,… - borghi_claudio : L'hunger games alla Camera prevede che il grillino non rieletturo faccia di tutto per salvarsi, incluso show con i… - fangiovanna : RT @BaliaLuigi: Ho visto l’intervento di Letta alla Camera. Legge, come tutti, Meloncina inclusa. L’unica che ha parlato a braccio con chia… - AntoneloFoti : RAI 3 ' Question time ' Camera . Siamo alla Camera dei Lords o a quella dei Comuni ? -