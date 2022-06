Turista scomparso nel cosentino, ricerche in corso (Di mercoledì 22 giugno 2022) Da ieri non si hanno più notizie di un Turista B. G., di 52 anni, di Valgreghentino (Lecco) in vacanza ad Acquappesa Terme, nel cosentino. L'uomo, trekker allenato, è uscito nella mattinata di ieri ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 giugno 2022) Da ieri non si hanno più notizie di unB. G., di 52 anni, di Valgreghentino (Lecco) in vacanza ad Acquappesa Terme, nel. L'uomo, trekker allenato, è uscito nella mattinata di ieri ...

Pubblicità

infooggi : Turista scomparso nel cosentino, ricerche in corso. | InfoOggi - CN24_tv : Turista scomparso a Guardia Piemontese: ricerche in corso ?? QUI ? - CosenzApp : Scomparso un turista a Guardia Piemontese: attivate le ricerche - lametino : Turista scomparso nel Cosentino, in corso le ricerche - - Strill_it : Guardia Piemontese (CS) – Turista scomparso, in corso le ricerche -