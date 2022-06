Taxi in sciopero a Napoli, caos all’aeroporto Capodichino: centinaia di persone in fila in attesa dell’autobus – Video (Di mercoledì 22 giugno 2022) caos all’esterno dell’aeroporto di Capodichino a Napoli dove centinaia di persone hanno atteso in fila gli autobus Alibus dell’azienda napoletana mobilità a causa dello sciopero dei tassisti. Per la protesta, che ha al centro il ddl concorrenza, mancavano le vetture fuori dallo scalo e così i passeggeri si sono riversati in massa di fronte all’aeroporto in attesa di un bus. Lo sciopero “non autorizzato” secondo Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc auto e bus turistici, è “sconfinato nella violenza”. Nel corso della manifestazione sarebbero stati “aggrediti due autisti di Ncc rispettivamente davanti a un hotel e al Molo Beverello e molti altri minacciati”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022)all’esterno dell’aeroporto didovedihanno atteso ingli autobus Alibus dell’azienda napoletana mobilità a causa dellodei tassisti. Per la protesta, che ha al centro il ddl concorrenza, mancavano le vetture fuori dallo scalo e così i passeggeri si sono riversati in massa di fronteindi un bus. Lo“non autorizzato” secondo Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc auto e bus turistici, è “sconfinato nella violenza”. Nel corso della manifestazione sarebbero stati “aggrediti due autisti di Ncc rispettivamente davanti a un hotel e al Molo Beverello e molti altri minacciati”. ...

