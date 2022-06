Staminali dal grasso per riparare il ginocchio (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – riparare il ginocchio usurato dall’artrite con cellule Staminali ottenute dal grasso del paziente. E’ l’obiettivo di uno studio clinico per il quale l’azienda italiana Lipogems International Spa ha ricevuto il via libera dell’Agenzia americana del farmaco Food and Drug Administration. “Siamo molto orgogliosi di questo traguardo ottenuto dopo oltre 2 anni di lavoro con la Fda”, dichiara Giorgio Ninzoli, Group Ceo di Lipogems, multinazionale con sede a Milano che opera nel settore delle biotecnologie e della medicina rigenerativa, costituita nel 2012 da Camillo Ricordi, direttore del Diabetes Research Institute di Miami, e Carlo Tremolada, chirurgo plastico. Il trial verrà condotto negli States e rappresenta “il passo fondamentale per ottenere il rimborso negli Usa per la cura dell’osteoartrite del ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) –ilusurato dall’artrite con celluleottenute daldel paziente. E’ l’obiettivo di uno studio clinico per il quale l’azienda italiana Lipogems International Spa ha ricevuto il via libera dell’Agenzia americana del farmaco Food and Drug Administration. “Siamo molto orgogliosi di questo traguardo ottenuto dopo oltre 2 anni di lavoro con la Fda”, dichiara Giorgio Ninzoli, Group Ceo di Lipogems, multinazionale con sede a Milano che opera nel settore delle biotecnologie e della medicina rigenerativa, costituita nel 2012 da Camillo Ricordi, direttore del Diabetes Research Institute di Miami, e Carlo Tremolada, chirurgo plastico. Il trial verrà condotto negli States e rappresenta “il passo fondamentale per ottenere il rimborso negli Usa per la cura dell’osteoartrite del ...

