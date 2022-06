Siccità, l’arcivescovo Mario Delpini annuncia una preghiera per la pioggia: e a Milano piove (Di mercoledì 22 giugno 2022) l’arcivescovo indice una preghiera per la pioggia. E subito, come per magia, a Milano piove. È bastato l’annuncio di monsignor Mario Delpini di voler invocare l’acqua dal cielo per produrre, tra martedì e mercoledì, un paio di veloci temporali che hanno rinfrescato l’aria della metropoli e alleviato le sofferenze di agricoltori e allevatori. In ogni caso, sabato 25 giugno in tre diverse chiese di campagna Delpini invocherà ancora la pioggia insieme ai fedeli, con le mani giunte verso il cielo, recitando il rosario e chiedendo a Dio e alla Madonna il “dono vitale” che aiuti le terre flagellate dalla mancanza d’acqua. E insistendo che, una volta che il dono arriverà, se ne faccia “un uso saggio”. “Nel tempo della guerra, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022)indice unaper la. E subito, come per magia, a. È bastato l’annuncio di monsignordi voler invocare l’acqua dal cielo per produrre, tra martedì e mercoledì, un paio di veloci temporali che hanno rinfrescato l’aria della metropoli e alleviato le sofferenze di agricoltori e allevatori. In ogni caso, sabato 25 giugno in tre diverse chiese di campagnainvocherà ancora lainsieme ai fedeli, con le mani giunte verso il cielo, recitando il rosario e chiedendo a Dio e alla Madonna il “dono vitale” che aiuti le terre flagellate dalla mancanza d’acqua. E insistendo che, una volta che il dono arriverà, se ne faccia “un uso saggio”. “Nel tempo della guerra, la ...

