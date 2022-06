Sfogo di Draghi su armi all’Ucraina e sanzioni alla Russia: “Io sto con Kiev”. E in Aula nessuno osa contestare (Di mercoledì 22 giugno 2022) "Io sto con Kiev", comincia a dire Mario Draghi quando torna alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. "Io sto con Kiev" è la frase mantra che ripete nell'intervento. E poi, nella replica, spiega, in un vibrante intervento fatto a braccio, "la fondamentale differenza" tra chi è convinto, come lui, che sia necessario sostenere la difesa di Kiev e chi ritiene che non Lo sia. Ci sono "due punti di vista - dice il presidente del Consiglio -. In base al primo, il mio, l'Ucraina si deve difendere" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 giugno 2022) "Io sto con", comincia a dire Marioquando tornaCamera per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. "Io sto con" è la frase mantra che ripete nell'intervento. E poi, nella replica, spiega, in un vibrante intervento fatto a braccio, "la fondamentale differenza" tra chi è convinto, come lui, che sia necessario sostenere la difesa die chi ritiene che non Lo sia. Ci sono "due punti di vista - dice il presidente del Consiglio -. In base al primo, il mio, l'Ucraina si deve difendere" L'articolo proviene da Firenze Post.

