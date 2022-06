Sensi-Fiorentina: i viola vogliono chiudere prima del ritiro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Stefano Sensi è stato uno dei grandi rimpianti dell’Inter. Acquistato dal Sassuolo nel 2019 aveva dimostrato subito il suo potenziale diventando una pedina importante nello scacchiere di Conte. Purtroppo poi, a causa dei molteplici problemi fisici, il suo rendimento è calato e con esso anche le presenze sono diminuite. Dopo il breve prestito alla Sampdoria Sensi potrebbe avere ora una nuova possibilità: la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Sensi risponde “Si” alla Fiorentina, ma ad una condizione L’arrivo di Stefano Sensi è un’operazione che la Fiorentina potrebbe chiudere prima dell’inizio del ritiro di Moena. Le caratteristiche del giocatore si esalterebbero nel modo di giocare di Italiano e, in più, potrebbe ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Stefanoè stato uno dei grandi rimpianti dell’Inter. Acquistato dal Sassuolo nel 2019 aveva dimostrato subito il suo potenziale diventando una pedina importante nello scacchiere di Conte. Purtroppo poi, a causa dei molteplici problemi fisici, il suo rendimento è calato e con esso anche le presenze sono diminuite. Dopo il breve prestito alla Sampdoriapotrebbe avere ora una nuova possibilità: ladi Vincenzo Italiano.risponde “Si” alla, ma ad una condizione L’arrivo di Stefanoè un’operazione che lapotrebbedell’inizio deldi Moena. Le caratteristiche del giocatore si esalterebbero nel modo di giocare di Italiano e, in più, potrebbe ...

