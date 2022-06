Sabato 25 stop low cost | scioperano Ryanair | EasyJet | Volotea

Pubblicità

Si fermano nuovamente per uno scioperoRyanair, Easyjet e Volotea. "Confermato25 giugno lo sciopero di 24 ore di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società CrewLink", scrivono unitariamente Filt Cgil e Uiltrasporti in una nota, ...Lodi 24 ore riguarda anche Malta Air e CrewLink E' confermato per25 giugno lo sciopero di 24 ore di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, Malta Air e della società ...(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Si fermano nuovamente per uno sciopero sabato Ryanair, Easyjet e Volotea. "Confermato sabato 25 giugno lo sciopero di 24 ore di piloti e assistenti di volo delle compagnie aere ...Disagi per chi vola nell’ultimo fine settimana di giugno. Per sabato 25 giugno è stato proclamato un nuovo sciopero di 24 ore di piloti e assistenti di volo delle tre principali compagnie low cost: R ...