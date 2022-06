Queste sono le destinazioni per la luna di miele preferite del 2022 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Quali sono le destinazioni più scelte per la luna di miele del 2022? Il 2022, ormai, si sa, è l’anno dei matrimoni. Per lungo tempo, infatti, a causa della pandemia molte coppie sono state costrette a rimandare la data delle loro nozze, e il 2022 è stato il primo anno dall’avvento del Covid-19 in cui è stato possibile riassaggiare un po’ di quella libertà che tanto ci è mancata. Decidere la meta più adatta per il viaggio di nozze può essere un compito arduo ma, per aiutarvi nella scelta, abbiamo raccolto le principali destinazioni scelte dai neo sposi nel 2022 per la luna di miele (sulla base di un sondaggio condotto da Expedia). Qual è quella più adatta a voi? ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 22 giugno 2022) Qualilepiù scelte per ladidel? Il, ormai, si sa, è l’anno dei matrimoni. Per lungo tempo, infatti, a causa della pandemia molte coppiestate costrette a rimandare la data delle loro nozze, e ilè stato il primo anno dall’avvento del Covid-19 in cui è stato possibile riassaggiare un po’ di quella libertà che tanto ci è mancata. Decidere la meta più adatta per il viaggio di nozze può essere un compito arduo ma, per aiutarvi nella scelta, abbiamo raccolto le principaliscelte dai neo sposi nelper ladi(sulla base di un sondaggio condotto da Expedia). Qual è quella più adatta a voi? ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: Le #sanzioni funzionano. Il Fondo monetario internazionale prevede che quest’anno il costo inflit… - NintendoItalia : Dai un'occhiata a queste quattro nuove acconciature per Inkling e Octoling! Beh, a dire il vero quelli sono tentaco… - fanpage : Gli attivisti e le attiviste tornano a bloccare il traffico a Roma. 'Se tu blocchi la via del mare, blocchi Capri,… - oznerol4 : RT @intuslegens: I coglioni non hanno ancora capito che, pure se vi fosse un numero di positività mille volte maggiore che in passato, se e… - RiccardoDeias : Queste sono balle clamorose e indegne. L'#Ue non c'entra nulla. Il problema per i russi è sempre stata la questione… -