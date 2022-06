Policlinico di San Donato, doppia sorpresa per i piccoli pazienti: arrivano Spiderman e Achille Lauro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il supereroe, interpretato dal 28enne Mattia Villardita, e il cantante hanno portato allegria e succhi di frutta ai degenti del reparto di cardiochirurgia pediatrica Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il supereroe, interpretato dal 28enne Mattia Villardita, e il cantante hanno portato allegria e succhi di frutta ai degenti del reparto di cardiochirurgia pediatrica

Cuccello : RT @grupposandonato: #Spiderman e @AchilleIDOL hanno fatto visita ai bambini in Cardiochirurgia pediatrica, in Policlinico San Donato. ? Sp… - grupposandonato : #Spiderman e @AchilleIDOL hanno fatto visita ai bambini in Cardiochirurgia pediatrica, in Policlinico San Donato. ?… - ilCittadinoLodi : SAN DONATO Sorpresa per i bambini ricoverati: Achille Lauro in visita al Policlinico - daulphineLOVE : RT @leMaleducate: “Ogni volta che faccio visita ai bimbi ricoverati al Policlinico San Donato, il mio cuore si riempie di gioia nel vedere… - LambertoLucare3 : @AlfonsoSperelli @aureum_vellus @strange_days_82 @LaVeritaWeb Coglione a testa in giù, lo studio è tra gli altri de… -

Doppia, graditissima sorpresa per i piccoli degenti del reparto di cardiochirurgia pediatrica del Policlinico di San Donato. Martedì 21 giugno, infatti, i bimbi hanno incontrato il cantante Achille ...