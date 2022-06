Maturità 2022, nella tracce della prova di italiano Liliana Segre e Pascoli (Di mercoledì 22 giugno 2022) Inizia l’esame di Maturità 2022, in presenza finalmente, con circa 9mila studenti bergamaschi impegnati nella prima prova scritta, quella di italiano. Ma quali sono le sette tracce scelte dal Ministero dell’Istruzione per l’Esame di Stato di quest’anno? Secondo le prime indiscrezioni ci sarebbero Pascoli, Verga e Liliana Segre, il discorso del Nobel Parisi. Per la comprensione e analisi e interpretazione di una poesia delle Myricae di Giovanni Pascoli “La via ferrata” e per l’analisi di un testo argomentativo “La sola colpa di essere nati” di Gherardo Colombo e Liliana Segre. Seguono aggiornamenti Leggi su bergamonews (Di mercoledì 22 giugno 2022) Inizia l’esame di, in presenza finalmente, con circa 9mila studenti bergamaschi impegnatiprimascritta, quella di. Ma quali sono le settescelte dal Ministero dell’Istruzione per l’Esame di Stato di quest’anno? Secondo le prime indiscrezioni ci sarebbero, Verga e, il discorso del Nobel Parisi. Per la comprensione e analisi e interpretazione di una poesia delle Myricae di Giovanni“La via ferrata” e per l’analisi di un testo argomentativo “La sola colpa di essere nati” di Gherardo Colombo e. Seguono aggiornamenti

