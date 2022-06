(Di mercoledì 22 giugno 2022) È tra i fighter più amati d’Italia etornerà sul ring per inseguire il suo sogno., dopo essere stato costretto a dare forfait al(ISKA) contro Charles Joyner a causa di un malore accusato la notte prima del combattimento, ha voluto aggiornare tutti i suoi tifosi sulle sue condizioni di salute: “Grazie a tutti per l’affetto. Torneremo, sono stato ricoverato quattro giorni e ora sono stato dimesso. Sono andato al policlinico Tor Vergata per altri accertamenti, stanno andando tutti bene ma dobbiamo andare a fondo a 360 gradi. Questosi, torniamo“. Appuntamento quindi prenotato per un’altra grande serata di kickboxing. Dopo la difesa di Gloria Peritore, c’è un’altra cintura ...

Pubblicità

sportface2016 : Mattia #Faraoni: 'Torno presto, il match mondiale si farà' - Pulcherrimusvir : Il referto dice: possibili problemi cardiovascolari anche dall'esito fatale, e il campione di kick boxing Mattia Fa… - r186mgt : improvvisamente dopo un malore mentre stava nuotando. Indagano i Carabinieri – Kickboxing, malore per Mattia Faraon… - danielebiondi72 : RT @Picindolor1: Mattia Faraoni...non mi è mai successo...il referto medico informa che possa avere patologie cardiovascolari... https://t.… - jobwithinternet : RT @Picindolor1: Mattia Faraoni...non mi è mai successo...il referto medico informa che possa avere patologie cardiovascolari... https://t.… -

è costretto a ritirarsi dopo una visita medica in nottata . La stella principale di Superfights Tsunami, in programma al PalaPellicone di Ostia, ha dato forfait all'ultimo minuto e non ...ci risponde dall'ospedale Sant'Eugenio. Dopo aver salutato il suo pubblico con tanto di scuse (ma non ce ne sarebbe stato bisogno), vi è rientrato per i controlli del caso dopo il ...È tra i fighter più amati d’Italia e presto tornerà sul ring per inseguire il suo sogno. Mattia Faraoni, dopo essere stato costretto a dare forfait al match mondiale (ISKA) contro Charles Joyner a cau ...Il ministro della salute russo Mikhail Murashko ha paventato l’introduzione del vaccino anti-covid obbligatorio anche in Russia, inserendolo nel calendario nazionale. Sarebbe una curiosa analogia con ...