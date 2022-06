Macron | Al momento niente governo di unità nazionale | i partiti sono contrari

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Per il presidente francese 'dobbiamo tutti insieme imparare a governare e legiferare in modo diverso. Costruire compromessi nuovi nel dialogo, nell'ascolto, nel ...

Per il presidente francese 'dobbiamo tutti insieme imparare a governare e legiferare in modo diverso. Costruire compromessi nuovi nel dialogo, nell'ascolto, nel ...Dalle consultazioni con i leader dei partiti, il presidente Emmanuelha tratto la conclusione che "alè escluso un governo di unità nazionale". La "maggior parte" dei partiti non è d'accordo, secondo quanto annunciato in diretta tv dall'Eliseo il ...(ANSA) - PARIGI, 22 GIU - Dalle consultazioni con i leader dei partiti, il presidente Emmanuel Macron ha tratto la conclusione che 'al ...Dalle consultazioni con i leader dei partiti francesi, il presidente Emmanuel Macron ha tratto la conclusione che "al momento è escluso un governo di unità nazionale". La "maggior parte" dei partiti, ...