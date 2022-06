M5s, De Luca: “Basta col pollaio, serve una forza riformatrice” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il Governatore campano Vincenzo De Luca dice di guardare con interesse a quello che sta accadendo nei Cinquestelle, con la scissione del gruppo che fa capo a Luigi Di Maio, e indica nella costituzione di una grande forza riformatrice l’obiettivo da perseguire. “Se ci sono componenti politiche che vivono un processo di maturazione – ha commentato stamattina a margine di un appuntamento in Regione – che escono dall’infantilismo, dalla demagogia, in qualche caso da posizioni di vera e propria stupidità, io credo che questo sia un bene per il Paese. Io rimango convinto della necessità di avviare un programma costituente per una grande unica forza politica riformatrice nel nostro Paese. Questo dovrebbe essere l’obiettivo. Ho scritto qualcosa in queste settimane tentando ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il Governatore campano Vincenzo Dedice di guardare con interesse a quello che sta accadendo nei Cinquestelle, con la scissione del gruppo che fa capo a Luigi Di Maio, e indica nella costituzione di una grandel’obiettivo da perseguire. “Se ci sono componenti politiche che vivono un processo di maturazione – ha commentato stamattina a margine di un appuntamento in Regione – che escono dall’infantilismo, dalla demagogia, in qualche caso da posizioni di vera e propria stupidità, io credo che questo sia un bene per il Paese. Io rimango convinto della necessità di avviare un programma costituente per una grande unicapoliticanel nostro Paese. Questo dovrebbe essere l’obiettivo. Ho scritto qualcosa in queste settimane tentando ...

Pubblicità

anteprima24 : ** #M5S, De Luca: 'Basta col pollaio, serve una forza riformatrice' ** - Luca_tern : RT @borghi_claudio: @IvanDellaValle @ProfDraghi Ma perché devo ritrovarmi tutti i grillini in quattro contenitori? M5S doc, alternativa, it… - Agios_00 : RT @Swiety000: Domanda: se ora il M5S ha perso un ministero...si va a rimpasto? Allarga spetta un ministero in più visto che è primo partit… - Swiety000 : Domanda: se ora il M5S ha perso un ministero...si va a rimpasto? Allarga spetta un ministero in più visto che è pri… - Luca__Pagani : RT @Giorgiolaporta: Adesso voglio vedere #DiMaio e i suoi, cacciare 150 mila euro ciascuno al #M5S in diretta streaming. O mantieni le pro… -