Letta prende tempo sul campo largo: "Più vicino a Conte o a Di Maio? Il Pd è vicino al Pd" (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il segretario del Pd Enrico Letta, il giorno dopo lo strappo di Luigi Di Maio, è chiamato a commentare quella che anche per il suo partito appare come una brutta gatta da pelare. E lo fa a Porta a Porta cercando di prendere tempo, senza fornire una risposta immediata a ciò che tutti si chiedono. Il Pd guarda a Di Maio o a Conte? E che ne sarà del "campo largo"? Letta afferma che la scissione se l'aspettava. "Un po' sì, era un po' che la situazione era tesa, c'erano punti di distinzione. Non mi ha colto di sorpresa ". Ma al momento non ha alcuna intenzione di scegliere tra ciò che resta del M5S e il nuovo soggetto di Di Maio.

