L’amato cantante italiano è diventato papà | fan in visibilio

(Di mercoledì 22 giugno 2022)per la prima volta. L’annuncio è arrivato sui social, dove l’artista è molto seguita dai fan. Ilha pubblicato uno scatto con il figlio tra le braccia. La foto è stata riempita di like e di commenti, in cui i fan hanno fatto gli auguri all’artista. Anche la compagna ha accolto il nuovo arrivato con un dolce post pubblicato sui social. (Continua dopo la foto…)Gioia immensa per il famosissimo: èper la prima volta. La notizia è stata annunciata sui social con un post dolcissimo: “Tutto quello che farò sarà per te“. Anche la compagna ...

infoitcultura : Amici, amato e famoso cantante tra i professori della nuova edizione del talent? L'indiscrezione bomba! - RadioMambo1069 : L'amato cantante Ozuna potrebbe essere pronto a rilasciare il nuovo e sesto album, ma quando? ?? Scopri tutto ciò c… -

ComingSoon.it

...2021 stavo parlando con un artista francese che ho sempree ... mi ha sconvolto in positivo'effetto che ha avuto". Nel mondo ... Lucien come produttore e Moise come. Sono dell'Uganda". ......non ha maiparlare di Anna Tatangelo dopo il loro addio (avvenuto nel 2020). I motivi del gelo tra i due In particolare ladi Sora se la sarebbe presa con il suo famoso ex perché non'... Amici, amato e famoso cantante tra i professori della nuova edizione del talent L'indiscrezione bomba!