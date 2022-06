Inter, visite mediche per Mkhitaryan: biennale per l’ex giallorosso (Di mercoledì 22 giugno 2022) Henrikh Mkhitaryan e l’Inter, ultimi dettagli da limare e poi sarà matrimonio tra le parti. Il trequartista armeno si legherà professionalmente al club meneghino sino al 2024, con cifre attualmente non note, dopo l’esperienza proficua alla Roma. Tra alti (molti) e bassi (pochi), Mkhitaryan è stato sempre un punto di riferimento del reparto offensivo dei giallorossi, seppur frenato talvolta da alcuni fastidiosi infortuni; Simone Inzaghi accoglierà dunque il calciatore ex Arsenal e Manchester United, tra le altre, avente un’esperienza Internazionale notevole e ancora volenteroso di farsi notare in Champions League. visite mediche imminenti, dopo le quali l’armeno firmerà il proprio contratto con l’Inter; tutto fatto per il colpo a parametro zero dei nerazzurri, che si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Henrikhe l’, ultimi dettagli da limare e poi sarà matrimonio tra le parti. Il trequartista armeno si legherà professionalmente al club meneghino sino al 2024, con cifre attualmente non note, dopo l’esperienza proficua alla Roma. Tra alti (molti) e bassi (pochi),è stato sempre un punto di riferimento del reparto offensivo dei giallorossi, seppur frenato talvolta da alcuni fastidiosi infortuni; Simone Inzaghi accoglierà dunque il calciatore ex Arsenal e Manchester United, tra le altre, avente un’esperienzanazionale notevole e ancora volenteroso di farsi notare in Champions League.imminenti, dopo le quali l’armeno firmerà il proprio contratto con l’; tutto fatto per il colpo a parametro zero dei nerazzurri, che si ...

