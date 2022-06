Giuria | Bill Cosby abusò di una minorenne negli anni ’70

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Unacaliforniana ha stabilito che il comicoabbia aggredito sessualmente Judy Huth quando era adolescente, quasi 50fa, nella villa di Hugh Hefner, dopo averla incontrata sul set di un film e averle fatto bere alcol. "È stata una tortura, è stata una tortura essere fatta a pezzi e messa sotto accusa - ha detto la vittima, oggi 64enne - questa per me è una grande vittoria. Lo è davvero per tutte le vittime". É la prima sentenza civile contro l'attore, accusato di violenze sessuali da decine di donne. Huth riceverà 500.000 dollari di d.video width="746" height="420" ...

Cosby è colpevole di aggressione sessuale su una donna che all'epoca era minorenne. Lo ha deciso ladel processo civile arrivato al traguardo in California. Judy Huth, la vittima, all'...L'attore statunitenseCosby è stato giudicato colpevole di violenza sessuale nei confronti di una donna che all'epoca dei fatti contestati era minorenne. E' quanto ha stabilito ladel tribunale della California ...Il comico 84enne Bill Cosby è stato giudicato colpevole per abusi sessuali nei confronti di una minorenne da una giuria della California. I fatti risalgono al lontano 1975, quando l’allora 16enne Judy ...Nuovi problemi giudiziari per il comico Bill Cosby. Una giuria della California, infatti, lo ha riconosciuto colpevole di aver aggredito sessualmente un’adolescente al Playboy Mansion nel 1975. Second ...