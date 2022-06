“Estate in diretta”, Roberta Capua commossa per il racconto della nota cantante (Di mercoledì 22 giugno 2022) Squadra vincente non si cambia. Visti i buoni ascolti e il feeling tra i due, Rai uno ha deciso di confermare la coppia Roberta Capua e Gianluca Semprini per la conduzione di “Estate in diretta”, la versione estiva del programma di cronaca, attualità e gossip di Alberto Matano. La trasmissione ospita tanti vip pronti a raccontarsi davanti alle telecamere. Nel corso dell’ultima puntata, quella in onda il 21 giugno, ha colpito la confessione della nota cantante. (continua a leggere dopo le foto) , ecco cosa è successo Va a gonfie vele “Estate in diretta” e Roberta Capua, tra i volti più amati del piccolo schermo, ne è felice. A proposito del grande successo conseguito dal programma di Rai 1, di recente ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 22 giugno 2022) Squadra vincente non si cambia. Visti i buoni ascolti e il feeling tra i due, Rai uno ha deciso di confermare la coppiae Gianluca Semprini per la conduzione di “in”, la versione estiva del programma di cronaca, attualità e gossip di Alberto Matano. La trasmissione ospita tanti vip pronti a raccontarsi davanti alle telecamere. Nel corso dell’ultima puntata, quella in onda il 21 giugno, ha colpito la confessione. (continua a leggere dopo le foto) , ecco cosa è successo Va a gonfie vele “in” e, tra i volti più amati del piccolo schermo, ne è felice. A proposito del grande successo conseguito dal programma di Rai 1, di recente ...

Pubblicità

teatrolafenice : Il nostro contributo o attributo per la festa della musica di oggi che cade col solstizio d'estate lo facciamo con… - GQitalia : Siamo in diretta da Parigi, sì adesso! @givenchy #ParisFashionWeek - AlienAte_IT : RT @Hermes_Paris: Unisciti a noi il 25 giugno alle 15:00 (ora di Parigi) per assistere alla diretta della sfilata #HermesHomme estate 2023!… - AlienAte_IT : RT @Hermes_Paris: Unisciti a noi il 25 giugno alle 15:00 (ora di Parigi) per assistere alla diretta della sfilata #HermesHomme estate 2023!… - StAy61 : RT @fanchiara: Ecco una parte dell’esibizione di @Chiara_Galiazzo oggi a Estate in diretta su Rai 1 ???? -