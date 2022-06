Disney Plus: svelata la data della puntata con i retroscena di Doctor Strange 2 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Disney Plus, anticipazioni. svelata la data della puntata della serie Assembled con i retroscena di Doctor Strange nel multiverso della follia. Arrivano le ultime anticipazioni di Doctor Strange nel multiverso della follia. Il film di Sam Raimi, che ha debuttato nelle sale cinematografiche a maggio, approda oggi sul canale di streaming di Disney Plus. Inoltre, come Leggi su 2anews (Di mercoledì 22 giugno 2022), anticipazioni.laserie Assembled con idinel multiversofollia. Arrivano le ultime anticipazioni dinel multiversofollia. Il film di Sam Raimi, che ha debuttato nelle sale cinematografiche a maggio, approda oggi sul canale di streaming di. Inoltre, come

Pubblicità

rsnyvn : perché scopro solo ora l’esistenza di kim possible su disney plus - artvworld : RT @hipapaya_: spoiler #MsMarvel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ma l’episodio di oggi penso sia a mani basse uno dei migliori tra le… - Domenico99i : Senti @aMika_LT dottore strano 2 oggi e approdato su Disney plus, non hai più scuse ora, MUVT MHE - LenkaWeaver : @fraversion @GiusCandela Che scoop.L'attrice ha un fidanzato ed è a tavola con il responsabile stampa di #CanYaman… - brvkendvst : una virgola andatevi a guardare qualche cartone animato su disney plus tipo la casa di topolino e fate prima -