Covid nel Lazio, i positivi continuano ad aumentare: il bollettino di oggi e le raccomandazioni (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Covid non è finito. Purtroppo siamo ancora nel mezzo della pandemia e inevitabilmente si devono continuare a monitorare i dati giorno per giorno. Questa settimana infatti i casi sono raddoppiati. Proprio per questo, l’assessore D’Amato ha dichiarato: “Visto l’aumento dei casi si raccomanda l’uso della mascherina dove non è possibile garantire il corretto distanziamento”. Leggi anche: Allarme Long Covid, casi in aumento con Omicron. Chi è a rischio, quali sono i sintomi Il bollettino di oggi 22 Giugno 2022 D’Amato: “oggi nel Lazio su un totale di 29.296 tamponi, si sono registrati 6.593 nuovi casi positivi. Sono 6 i decessi, 543 i ricoverati e 55 le terapie intensive. Al momento si contato 4.834 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilnon è finito. Purtroppo siamo ancora nel mezzo della pandemia e inevitabilmente si devono continuare a monitorare i dati giorno per giorno. Questa settimana infatti i casi sono raddoppiati. Proprio per questo, l’assessore D’Amato ha dichiarato: “Visto l’aumento dei casi si raccomanda l’uso della mascherina dove non è possibile garantire il corretto distanziamento”. Leggi anche: Allarme Long, casi in aumento con Omicron. Chi è a rischio, quali sono i sintomi Ildi22 Giugno 2022 D’Amato: “nelsu un totale di 29.296 tamponi, si sono registrati 6.593 nuovi casi. Sono 6 i decessi, 543 i ricoverati e 55 le terapie intensive. Al momento si contato 4.834 guariti. Il rapporto trae tamponi è al ...

reportrai3 : Nel periodo del Covid abbiamo avuto addirittura in alcuni ospedali lombardi che dei reparti dentro ospedali pubblic… - reportrai3 : Il 22 marzo 2021 il presidente Musumeci inaugura la prima terapia sub intensiva finanziata dal piano. Conta 16 pos… - reportrai3 : Nel 2020 la Regione Lazio ha speso oltre un miliardo di euro per rimborsare le strutture private e anche nel 2022 h… - RosaniFlavia : RT @AlexGuidetti47: Un pezzo di opinione di uno scrittore australiano vaccinato: 'I non vaccinati sono gli eroi degli ultimi due anni perc… - ginogino82 : RT @sconnesso_: Prof Frajese, COVID: -estate 2020 NESSUNA PATOLOGIA -estate 2021 piccole ondate estive -Ora, 2022, AUMENTO ondate di infez… -