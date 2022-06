Charles Leclerc è ancora da titolo con la Ferrari? Due pareri discordanti

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Un avvio fantastico dellacone Carlos Sainz che sembravano poter diventare i protagonisti assoluti del Mondiale 2022 di Formula 1. Man mano che le corse vanno in archivio, però, la Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez sembra aver preso un buon margine di vantaggio sulla Rossa di Maranello che è incappata in diversi errori e problemi di affidabilità. Il monegasco puòcombattere per ilè da? Le parole di Ecclestone ed Alesi(Credit foto – pagina Facebook)Il parere negativo sulle possibilità dadella, e quindi di ...

Quello di Montreal, dove domenica scorsa si è corsa la nona tappa iridata del Mondiale 2022 di Formula 1, è stato un weekend in salita per Charles Leclerc che è dovuto scattare dal fondo per avere sos ...Quasi come una moneta da cinque euro. La Red Bull conduce 7-2 sulla Ferrari nel numero delle vittorie, Max Verstappen ha 49 punti di vantaggio su Charles Leclerc. Ma il campionato è ancora molto più ...