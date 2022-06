(Di mercoledì 22 giugno 2022) Calciomercato: ilavrebbe messo gli occhi sucome alternativa in difesa al colpo Lovato Tra i calciatori delche avrebbero dato il loro okay a restare in Serie B, c’è Edoardo. L’ex Genoa e Sassuolo è arrivato in Sardegna nel calciomercato invernale di gennaio, ma al di là delle promesse fatte potrebbe anche fare le valigie. Su di lui, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci potrebbero essere i corteggiamenti deldi Sinisa Mihajlovic. Ilè alla ricerca di un difensore e il profilo dirappresenta un’alternativa a Matteo Lovato. Il giocatore di proprietà dell’Atalanta è nel mirino degli emiliani da tempo, ma non c’è ancora stato nulla di concreto e ...

Commenta per primo Tra Atalanta e Salernitana c'è una trattativa aperta, ma complicata, per Matteo Lovato . Il difensore classe 2000, l'anno scorso in prestito al, piace anche ale al Verona che però non hanno ancora fatto passi concreti. Chi si è mosso, invece, oltre alla Salernitana, è il Monza di Silvio Berlusconi, che in questi giorni ...... Politecnico di Bari, Università di Bergamo, Università di Parma, Università di Torino, Università di Palermo, Università di, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di, ... Cagliari, il Bologna guarda in casa rossoblù: piace Goldaniga Tra Atalanta e Salernitana c'è una trattativa aperta, ma complicata, per Matteo Lovato. Il difensore classe 2000, l'anno scorso in prestito al Cagliari, piace anche al Bologna e al Verona che però non ...Altri obiettivi del Cagliari sono Giacomo Quagliata, terzino dell'Heracles e della nazionale under-21, oltre a Nicolas Viola, che nella scorsa stagione non ha trovato molto spazio a Bologna Il ...