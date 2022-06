Bridgerton 3: tornerà in questa stagione il Duca di Hastings? (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo esser atterrato a Milano, al fianco dell’ultimo protagonista della serie Bridgerton Jonathan Bailey, in occasione della Fashion Week Regé-Jean Page, ormai conosciuto come il Duca di Hastings per la sua partecipazione nella prima stagione, ha deciso di rompere il silenzio riguardo la possibilità di un suo ritorno nel progetto. Bridgerton 3: di nuovo addio al Duca di Hastings La notizia del possibile ritorno di Page nella serie ormai di enorme successo sulla piattaforma Netflix arriva direttamente dal The Sun. Il quotidiano aveva infatti reso nota la notizia che vedeva l’interprete del Duca di Hastings e Shondaland impegnati in alcune trattative il cui fine era quello di trovare il modo di permettere a Page di fare ritorno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo esser atterrato a Milano, al fianco dell’ultimo protagonista della serieJonathan Bailey, in occasione della Fashion Week Regé-Jean Page, ormai conosciuto come ildiper la sua partecipazione nella prima, ha deciso di rompere il silenzio riguardo la possibilità di un suo ritorno nel progetto.3: di nuovo addio aldiLa notizia del possibile ritorno di Page nella serie ormai di enorme successo sulla piattaforma Netflix arriva direttamente dal The Sun. Il quotidiano aveva infatti reso nota la notizia che vedeva l’interprete deldie Shondaland impegnati in alcune trattative il cui fine era quello di trovare il modo di permettere a Page di fare ritorno ...

