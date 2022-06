Pubblicità

stanzaselvaggia : Gli effetti del salone del mobile sull’economia a Milano: venduti 100 000000 tamponi e un’impennata di Covid che la Borsa se la sogna. - fisco24_info : ++ Borsa: Milano apre in forte calo, -1,66% ++: Indice Ftse Mib a quota 21.723 punti - cavicchioli : La borsa di Milano oggi ha aperto in netto calo - Galassi_Immob : #RT @Fiaip: ??#Savethedate Domani alle h.14.30 a #Milano presso la sede della Borsa Italiana, a #ReItaly nel panel '… - ruminantia_it : #Borsa merci di #Milano-21 Giugno 2022 #alimentizootecnici #prezzo -

Apertura in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'1,66% a 21.723 punti. . 22 giugno 2022Da un punto di vista tecnico, ladida 7 sedute si sta muovendo in laterale all'interno di una specie di rettangolo. Il lato superiore di questo rettangolo passa per quota 22.500 punti, ...(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Scivolano in apoertura le principali borse europee. Francoforte cede l'1,73% a 13.062 punti, Parigi l'1,43% a 5.879 punti, Londra l'1,32% a 7.058 punti e Madrid l'1,03% a ...(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Seduta negativa per le principali borse di Asia e Pacifico per i timori sulla crescita e dopo l'inflazione record nel ...