Bonus Pannelli Fotovoltaici e sistemi di accumulo: come funziona, requisiti e limiti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Bonus sistemi di accumulo. I Fotovoltaici li conosciamo, grossomodo tutti, già da qualche anno, ed hanno rappresentato una vera svolta nel settore energetico. Negli ultimi tempi sono stati erogati dal Governo anche diversi Bonus ed agevolazioni per incentivarne l'impiego sia in pubbliche che in civili abitazioni. Ma i sistemi di accumulo? Si tratta di vere e proprie batterie che possono essere già parte integrante dell'impianto fotovoltaico oppure essere installati in seguito. Cosa sono i sistemi di accumulo per Fotovoltaici Gli inglesi li chiamano "storage", e sono veri e propri sistemi di accumulo energia. Lo scopo è ottimizzare la produzione e il consumo di energia elettrica fornita ...

