Banco Bpm | Agricole | non richiesto a Bce di salire oltre 10%

Milano Finanza

Credit Agricole non ha richiesto alla Bce di salire oltre il 10 di. Lo ha detto Jérome Grivet, cfo della Banque Verte nella conferenza sul piano al 2025. Credit Agricole ad aprile scorso ha acquistato una quota del 9,18% di Piazza Meda. . 22 giugno 2022In particolare, Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Hsbc, Intesa Sanpaolo e UniCredit (in qualità di joint global coordinators) e Abn Amro, Banca Akros " GruppoSantander, ... L’IDEA DELLA SETTIMANA: Banco Bpm Credit Agricole non ha richiesto alla Bce di salire oltre il 10 di Banco Bpm. Lo ha detto Jérome Grivet, cfo della Banque Verte nella conferenza sul piano al 2025. Credit Agricole ad aprile scorso ha ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 giu - Rispetto all'ingresso nel capitale di Banco Bpm 'siamo rimasti sotto al 10% e, se volessimo superare il 10%, dovremmo chiedere l'autorizzazione alla B ...