Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia Ceruti confessano perché non sono ancora andati a convivere: “L’intenzione c’è, ma…” (Di martedì 21 giugno 2022) Come procede la relazione tra l’ex tronista Luca Salatino e la sua scelta Soraia Ceruti? I due ex volti di Uomini e Donne hanno voluto raccontarsi ai microfoni di MondoTv24. I due sono lontani, non convivono, ma sperano presto di farlo, come ha spiegato la giovane milanese: Al momento non conviviamo. Tra impegni e lavoro ci si vede poco. Sta andando molto bene, ovviamente la distanza è un ostacolo ma ce la stiamo cavando molto molto bene. Siamo contenti, ci stiamo conoscendo. Va tutto a gonfie vele. A trenta anni le cose vanno fatte con testa e piano piano. Altrimenti si rischia di rovinare tutto. Gli obiettivi, i progetti e le intenzioni ci sono. Spalleggiata dal suo compagno, che la pensa allo stesso modo: Va bene. Certo c’è la distanza, noi ... Leggi su isaechia (Di martedì 21 giugno 2022) Come procede la relazione tra l’ex tronistae la sua scelta? I due ex volti dihanno voluto raccontarsi ai microfoni di MondoTv24. I duelontani, non convivono, ma sperano presto di farlo, come ha spiegato la giovane milanese: Al momento non conviviamo. Tra impegni e lavoro ci si vede poco. Sta andando molto bene, ovviamente la distanza è un ostacolo ma ce la stiamo cavando molto molto bene. Siamo contenti, ci stiamo conoscendo. Va tutto a gonfie vele. A trenta anni le cose vanno fatte con testa e piano piano. Altrimenti si rischia di rovinare tutto. Gli obiettivi, i progetti e le intenzioni ci. Spalleggiata dal suo compagno, che la pensa allo stesso modo: Va bene. Certo c’è la distanza, noi ...

