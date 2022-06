Un Posto Al Sole anticipazioni: Lara e Marina non mollano, è guerra aperta (Di martedì 21 giugno 2022) Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Lara e Marina si affronteranno ancora. Ormai è guerra aperta come finirà? Lara Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Le anticipazioni di Un Posto Al Sole ci svelano che con il ritorno di Marina a Napoli, la guerra con Lara ricomincerà. Scopriamo insieme che cosa succederà alle due donne protagoniste della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Nelle puntate che stiamo vedendo in onda in questo momento Lara ha scoperto di essere in attesa di un figlio da Roberto Ferri, ma l’uomo le ha già intimato di non voler diventare di ... Leggi su direttanews (Di martedì 21 giugno 2022) Nelle prossime puntate di UnAlsi affronteranno ancora. Ormai ècome finirà?UnAl(Raiplay screenshot)Ledi UnAlci svelano che con il ritorno dia Napoli, laconricomincerà. Scopriamo insieme che cosa succederà alle due donne protagoniste della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Nelle puntate che stiamo vedendo in onda in questo momentoha scoperto di essere in attesa di un figlio da Roberto Ferri, ma l’uomo le ha già intimato di non voler diventare di ...

