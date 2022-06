Ultime Notizie – Patti Smith in concerto sotto il David di Michelangelo (Di martedì 21 giugno 2022) Patti Smith in concerto sotto il David di Michelangelo alla Galleria dell’Accademia di Firenze. L’esibizione, lunedì 27 giugno alle ore 19, chiuderà ‘David 140’, il calendario di eventi, ideato dal direttore Cecilie Hollberg, per celebrare i 140 anni della presenza della scultura nel museo avvenuta il 22 luglio 1882. La ‘sacerdotessa del rock’, si esibirà in un duo acustico molto intimo, ‘An Evening Of Poetry And Music’, dove ripercorrerà la sua carriera, tra musica e poesia, dando voce ai suoi poeti e scrittori preferiti ed eseguendo “nella loro forma più vera e nuda” i brani che l’hanno resa celebre, “esaltando la potenza della propria incontenibile personalità”, ha detto Hollberg. E per questa occasione unica dedicherà un reading musicale al genio di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 giugno 2022)inildialla Galleria dell’Accademia di Firenze. L’esibizione, lunedì 27 giugno alle ore 19, chiuderà ‘140’, il calendario di eventi, ideato dal direttore Cecilie Hollberg, per celebrare i 140 anni della presenza della scultura nel museo avvenuta il 22 luglio 1882. La ‘sacerdotessa del rock’, si esibirà in un duo acustico molto intimo, ‘An Evening Of Poetry And Music’, dove ripercorrerà la sua carriera, tra musica e poesia, dando voce ai suoi poeti e scrittori preferiti ed eseguendo “nella loro forma più vera e nuda” i brani che l’hanno resa celebre, “esaltando la potenza della propria incontenibile personalità”, ha detto Hollberg. E per questa occasione unica dedicherà un reading musicale al genio di ...

