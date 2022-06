Ue: Draghi, 'Italia favorevole a ingresso Albania e Macedonia Nord' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Durante il consiglio europeo si discuterà anche dell'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali, l'Italia è favorevole a negoziati con Albania e Macedonia del Nord". Così il premier Mario Draghi al Senato in vista del Consiglio europeo. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Durante il consiglio europeo si discuterà anche dell'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali, l'a negoziati condel". Così il premier Marioal Senato in vista del Consiglio europeo.

