Tema di maturità, cinque regole da rispettare (tra cui provare pietà per chi corregge) (Di martedì 21 giugno 2022) Per qualcuno sarà una passeggiata, un pro forma, una pura formalità, ma per qualcun altro le sei ore del Tema di italiano alla maturità sono un autentico supplizio. Sono l’incubo con cui fare i conti per i prossimi trent’anni, sono una infinita seduta psicanalitica con se stessi, sono un’eterna partita a scacchi senza sapere dove diavolo ficcare quella torre. Sono forse l’ultima occasione per starsene chiusi in una stanza, in silenzio, senza cellulare a vedersela con un foglio bianco. E bisogna uscirne vincitori, quindi ecco cinque più una regole di cui nessuno sentiva la necessità, ma quando uno è disperato si legge pure i commenti sui forum sul funzionamento dell’aspirabriciole a manovella. Regola numero uno: leggere. Arriveranno una montagna di fogli, le tracce ormai non sono più brevi enunciati da commentare ma si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Per qualcuno sarà una passeggiata, un pro forma, una pura formalità, ma per qualcun altro le sei ore deldi italiano allasono un autentico supplizio. Sono l’incubo con cui fare i conti per i prossimi trent’anni, sono una infinita seduta psicanalitica con se stessi, sono un’eterna partita a scacchi senza sapere dove diavolo ficcare quella torre. Sono forse l’ultima occasione per starsene chiusi in una stanza, in silenzio, senza cellulare a vedersela con un foglio bianco. E bisogna uscirne vincitori, quindi eccopiù unadi cui nessuno sentiva la necessità, ma quando uno è disperato si legge pure i commenti sui forum sul funzionamento dell’aspirabriciole a manovella. Regola numero uno: leggere. Arriveranno una montagna di fogli, le tracce ormai non sono più brevi enunciati da commentare ma si ...

Pubblicità

romatoday : Maturità 2022, prima prova: sette tracce - infoitinterno : Maturità, il toto-tema: gli studenti si aspettano guerra e crisi energetica - OglioPoNews - surprenantcoeur : @sospesaefragile domani inizio la maturità ho la sveglia prestissimo e devo essere in forma per affrontare sei ore di tema ?? - oglioponews : Maturità, il toto-tema: gli studenti si aspettano guerra e crisi energetica - fisco24_info : Maturità, 2 scritti, un orale e zero mascherine: al via terzo esame era Covid: Da mercoledì 22 giugno partono le pr… -