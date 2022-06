“Sono alla 15esima settimana e ho la pancia più morbida | è normale?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 21 giugno 2022) Salve dottoressa, da due giorni ho lapiùentrata oggi nella 15. Due sere fa ho giocato a twister con mia figlia più grande. Ho fatto una torsione che forse potevo evitare, infatti poi ho abbandonato il gioco. Aggiungo chesnodata e fino a dicembre scorso facevo yoga abbastanza regolarmente. La notte successiva ho avuto dolorischiena e al basso ventre. Da allora sento che laè più. Ho chiesto oggi all’infermiera che mi ha fatto il secondo prelievo per il test integrato e dice che se non ho perdite, è tutto ok. In effetti non ho perdite, solo il ventre più morbido e meno gonfio. È meglio fare un controllo per sicurezza? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.