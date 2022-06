(Di martedì 21 giugno 2022) Secondo i sempre più rigidi protocolli per l'aria pulita non avrebbero già più potuto circolare da tempo, ma l'emergenza Covid le aveva rese persino preziose, evitando ai proprietari e loro famigliari rischiose escursioni sui mezzi pubblici. Ora, inevitabilmente e come già successo con le omologazioni allo scarico inferiori, a partire dall'inizio di ottobre i ceppi caleranno sulle ruote delle4 alimentate a gasolio: da ottobre al 31 marzo, nei 209 comuni cosiddetti di fascia 1, così come in quelli con più di 30.000 abitanti (fascia 2, Abbiategrasso, Lecco, S.Giuliano Milanese, Varese, Vigevano) non potranno più circolare. L'obiettivo della Regione, ha spiegato l'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, resta però quello di limitare le emissioni dei veicoli più inquinanti senza impedire la mobilità necessaria alle persone. ...

viaggiareonthe1 : Smog/Lombardia - Euro 4 diesel solo... in scatola - ParliamoDiNews : Smog, la Lombardia conferma le limitazioni alle auto diesel Euro 4 #smog #lombardia #conferma #limitazioni #auto… -

Nanopress

"L'obiettivo di Regione- ha spiegato l'assessore - resta quello di limitare le emissioni dei veicoli più inquinanti, senza impedire la mobilità e guardando alle esigenze di chi non riesce ...L'adesione al servizio MoVe - In, ideato da Regionee che attraverso un'app per smartphone consente di conoscere in tempo reale il saldo della strada ancora percorribile, potrà essere ... Smog, la Lombardia conferma le limitazioni alle auto diesel Euro 4 Da inizio ottobre saranno messe al bando. Ma, come per le Euro 5 a gasolio che Milano ha decretato fuorilegge (dalla stessa data), col servizio MoVe-In c’è la possibilità di ottenere un modesto bonus ...La regione Lombardia, su proposta di Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e Clima, ha confermato che a partire dal primo ottobre 2022, ci saranno delle limitazioni per i veicoli di classe Euro 4 ...