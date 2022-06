Quando costerà DAZN? Ecco i prezzi per la stagione 2022/23 (Di martedì 21 giugno 2022) DAZN ha ufficializzato i prezzi dei nuovi abbonamenti per la stagione 2022/23. Sì, abbonamenti, perché d’ora in avanti chi vorrà condividere la visione del suo abbonamento con un’altra persona potrà farlo sottoscrivendo un piano più costoso rispetto a quello standard. Scopriamo ora quanto costerà DAZN durante la prossima stagione e quali contenuti offrirà il servizio streaming divenuto famoso in Italia dopo aver acquistato i diritti della Serie A per il triennio 2021/2024. Quanto costerà DAZN nella stagione 2022/23 L’abbonamento DAZN Standard costerà 29,99 euro al mese, mentre il piano DAZN Plus costerà 39,99 euro al mese. I due ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 21 giugno 2022)ha ufficializzato idei nuovi abbonamenti per la/23. Sì, abbonamenti, perché d’ora in avanti chi vorrà condividere la visione del suo abbonamento con un’altra persona potrà farlo sottoscrivendo un piano più costoso rispetto a quello standard. Scopriamo ora quantodurante la prossimae quali contenuti offrirà il servizio streaming divenuto famoso in Italia dopo aver acquistato i diritti della Serie A per il triennio 2021/2024. Quantonella/23 L’abbonamentoStandard29,99 euro al mese, mentre il pianoPlus39,99 euro al mese. I due ...

