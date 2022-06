Poesie all’ombra della Torre | presentazione in atelier per i Pensieri di Riccardo Stellini

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 giugno 2022) E’ stato pubblicato durante il periodo pandemico, quando purtroppo era proibita l’organizzazione di qualsiasi evento, e perciò mai presentato ufficialmente. Ma per la serie “non è mai troppo tardi”, “” il libro didi, è stato presentato nei giorni scorsi durante una serata evento che l’autore ha organizzato presso il suo studio d’arte ubicato a Rozzano. Non poteva che essere questa la location ideale per l’evento “”, dato che Rozzano e zone limitrofe – più volte balzate agli onoricronaca per le loro difficoltà sociali – sono per fortuna diventate negli ultimi anni aree molto produttive da un punto di vista culturale. La poesia giovane di questo autore e modello ...