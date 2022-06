Monza, Galliani vuole Pessina: previsto incontro con l’Atalanta (Di martedì 21 giugno 2022) Il Monza nei prossimi giorni incontrerà l’Atalanta per parlare di alcuni giocatori: a Galliani piace Pessina Monza e Atalanta si incontreranno nei prossimi giorni per parlare di alcuni giocatori. Galliani vuole andare all’assalto di Pessina. Per il centrocampista si tratterebbe di un ritorno. I brianzoli cullano questo sogno per il mercato estivo, oltre a Pessina anche Lovato e Cambiaghi nel mirino dei biancorossi. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022) Ilnei prossimi giorni incontreràper parlare di alcuni giocatori: apiacee Atalanta si incontreranno nei prossimi giorni per parlare di alcuni giocatori.andare all’assalto di. Per il centrocampista si tratterebbe di un ritorno. I brianzoli cullano questo sogno per il mercato estivo, oltre aanche Lovato e Cambiaghi nel mirino dei biancorossi. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

