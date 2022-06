Mondiali di nuoto | Paltrinieri è quarto negli 800 stile | “Non potevo fare di più”

(Di martedì 21 giugno 2022) Budapest – L’Italia scende dal podio mondiale a Budapest dopo aver vinto le ultimi due edizioni. Il più dispiaciuto è il primatista europeo Gregorio, campione mondiale uscente col record europeo di 7’39?27 nuotato a Gwangju 2019, argento a Kazan 2015 e bronzo a Budapest 2017, nonché argento olimpico ed europeo. Il ventottenne carpigiano si piazzain 7’41?19, pagando il rush finale da 28?10. Il campione olimpico statunitense Bobby Finke vince col record americano di 7’39?36 e chiusura da 25?93 (!); al secondo posto s’inserisce il tedesco Florian Wellbrock – campione olimpico della 10 km e bronzo nei 1500 che sta esplorando gli 800 dopo il bronzo degli europei di Glasgow nel 2018 – in 7’39?63 (ultimi 50 in 26?82) ed al terzo posto si conferma l’ucraino Mykhailo Romanchuk, campione europeo dal 2018 e bronzo olimpico, col tempo di ...

sportface2016 : +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA R… - giomalago : Fenomenali! Il tricolore avvolge i Mondiali di #nuoto #Budapest2022. Ori per uno spaziale Thomas #Ceccon nei 100 do… - FINOfficial_ : BABY BOOM! Benedetta Pilato dimostra di essere diventata un'atleta completa, ipercompetitiva anche nella distanza o… - daphnegemy : Guardare i mondiali di nuoto mi ha fatto venire voglia di riprendere Free che ho lasciato così a caso ???? - sportface2016 : #Nuoto, ecco il medagliere aggiornato: #Italia al secondo posto dietro gli #Usa #Mondiali #Budapest2022 -

Questa volta solo tre centesimi di secondo non hanno permesso a Martenenghi di festeggiare un'altra medaglia d'oro aidi Budapest. Dopo il primo posto nei 100 rana è arrivato comunque un ottimo argento nei 50 della stessa specialità. Questa volta il tuffo ha tradito Martinenghi. Oro per l'americano Nic Fink, ..."Sonomolto impegnativi per me, l'importante sarà gestire le energie". Ma a questo è ... Chi è il nuovo fenomeno delitaliano È arrivato invece già un altro risultato storico dal...Niccolò Martinenghi è medaglia d’argento nei 50 rana ai Mondiali di nuoto, a Budapest . Dopo l'oro conquistato nei 100 rana, l’azzurro nella distanza ...Per soli tre centesimi di secondo l'azzurro non è arrivato primo, ottima comunque la medaglia d'argento. Quinto il giovane Cerasuolo.