Maturità 2022 | regole sule mascherine e calendario delle prove

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 21 giugno 2022): ecco leda seguire riguardo le norme di sicurezze anti Covid ancora in vigore e previste da un’ordinanza ad hoc del Ministero della Salute. Si inizia con la prima prova mercoledì 22 giugno.Qualche settimana fa, il Tar del Lazio si era espresso per l’obbligatorietà della mascherina fino all’inizio del prossimo anno scolastico, ribaltando la proposta del Codacons. Tuttavia, con un’’ordinanza firmata il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha deciso che allanon sarà obbligatorio indossare la mascherina. I dispositivi di protezione individuale per coprire bocca e naso restano solo raccomandati in particolare in circostanze in cui non sia possibile mantenere il ...