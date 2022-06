M5s choc | Di Maio lascia Sarebbe già pronta una nuova compagine parlamentare Attesa per l’annuncio

(Di martedì 21 giugno 2022) Per quanto fosse ormai nell’aria da giorni, vista soprattutto la situazione internazionale, ed il ruolo dell’Italia nell’ambito di un’Unione europea che mai come ora (complice la ‘rivoluzione francese, con Macron in ‘minoranza’), può ambire ad assumere un ruolo di centralità, si sperava che almeno per il momento avrebbe prevalso il buonsenso. Invece nulla da fare: ormai la ‘guerra fratricida’ nata in seno al Movimento 5 stelle da circa un anno, aggravata dalla ‘trasformazione’ di fatto in partito, prosegue inesorabile, e senza sconti. A nulla è infatti valsa nel tempo l’avvisaglia, caratterizzata dall’emorragia di deputati e senatori, poi approdati qua e la: la ‘resa dei conti’ (che porterà solo danni) è appena iniziata e poco fa, terminato il Consiglio a porte chiuse, è subito trapelata la notizia che trasformerà il Movimento in una ‘minoranza’: Luigi Diè ...

