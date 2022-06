M5s: a Napoli verso scissione, 3 consiglieri con Di Maio (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La possibile nascita di gruppi parlamentari legati a Luigi Di Maio si ripercuote anche a Napoli, dove è partita l’organizzazione di una formazione in Consiglio comunale collegata al progetto politico del ministro degli Esteri. Secondo fonti qualificate il Movimento Cinque Stelle potrebbe a breve vedere dimezzato il proprio gruppo consiliare, finora composto da sei eletti, con tre consiglieri che passerebbero nella formazione di Di Maio: le indiscrezioni danno in partenza Gennaro Demetrio Paipais, Fiorella Saggese e Flavia Sorrentino. Nel gruppo M5S resterebbero quindi tre consiglieri, il capogruppo Ciro Borriello, Salvatore Flocco e Claudio Cecere. Paipais e Saggese sono considerati legati a Di Maio sin dall’inizio della loro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La possibile nascita di gruppi parlamentari legati a Luigi Disi ripercuote anche a, dove è partita l’organizzazione di una formazione in Consiglio comunale collegata al progetto politico del ministro degli Esteri. Secondo fonti qualificate il Movimento Cinque Stelle potrebbe a breve vedere dimezzato il proprio gruppo consiliare, finora composto da sei eletti, con treche passerebbero nella formazione di Di: le indiscrezioni danno in partenza Gennaro Demetrio Paipais, Fiorella Saggese e Flavia Sorrentino. Nel gruppo M5S resterebbero quindi tre, il capogruppo Ciro Borriello, Salvatore Flocco e Claudio Cecere. Paipais e Saggese sono considerati legati a Disin dall’inizio della loro ...

