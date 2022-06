La carica dei 40 dimaiani (Di martedì 21 giugno 2022) I deputati e senatori che lasciano certamente M5s per seguire il ministro sono 27 alla Camera e 13 al Senato. Il nuovo gruppo dovrebbe chiamarsi Insieme per il Futuro. Tutti i nomi Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 giugno 2022) I deputati e senatori che lasciano certamente M5s per seguire il ministro sono 27 alla Camera e 13 al Senato. Il nuovo gruppo dovrebbe chiamarsi Insieme per il Futuro. Tutti i nomi

Pubblicità

HuffPostItalia : La carica dei 40 dimaiani - deketelaeriano1 : @Jacobzt_ @TiroAGiroud @Andre00T @alecrepes @Dr_StrangeMilan Le follie dell’imperatore, il re leone, aladdin, hercu… - Aokaze87 : Penso abbia dei problemi, claudica molto, e sembra soffrire nel muoversi. Non ci vedrei niente di strano se si dime… - mauro_valjean : @SorellaBaderla @ComuneMI Colpa dei bus della linea 54 in carica. Dai che si torna al gamb de legn. - nbagotlee : @RefBuss_00 @djirkk cioè Melo sta per associarsi ad una squadra che unisce il meglio degli aspetti moderni e old sc… -