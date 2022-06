Inflazione: Nagel, 'banche centrali fondamentali ma rialzo tassi arma a doppio taglio' (Di martedì 21 giugno 2022) Milano, 21 giu. (Adnkronos) - "Se durante la pandemia le istituzioni nazionali ed europee sono state al posto di comando, con politiche fiscali estremamente espansive, le banche centrali stanno ora svolgendo un ruolo fondamentale nel tentativo di contrastare l'Inflazione senza arrestare la ripresa. Fornendo liquidità a imprese e famiglie, consideriamo le banche parte della soluzione piuttosto che del problema, e la loro solidità potrebbe contribuire a mitigare questi rischi". Lo ha detto Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, nel suo discorso di apertura dell'ottava edizione della Italian Ceo Conference organizzata dall'istituto di piazzetta Cuccia. La Federal Reserve, ha spiegato Nagel, "ha lo stesso arduo compito della Bce, ovvero quello di domare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Milano, 21 giu. (Adnkronos) - "Se durante la pandemia le istituzioni nazionali ed europee sono state al posto di comando, con politiche fiscali estremamente espansive, lestanno ora svolgendo un ruolo fondamentale nel tentativo di contrastare l'senza arrestare la ripresa. Fornendo liquidità a imprese e famiglie, consideriamo leparte della soluzione piuttosto che del problema, e la loro solidità potrebbe contribuire a mitigare questi rischi". Lo ha detto Alberto, amministratore delegato di Mediobanca, nel suo discorso di apertura dell'ottava edizione della Italian Ceo Conference organizzata dall'istituto di piazzetta Cuccia. La Federal Reserve, ha spiegato, "ha lo stesso arduo compito della Bce, ovvero quello di domare ...

